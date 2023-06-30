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В «Чикаго» заявили, что Коннор Бедард делает всех вокруг себя лучше

В «Чикаго» заявили, что Коннор Бедард делает всех вокруг себя лучше
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Директор по любительскому скаутингу «Чикаго Блэкхокс» Майк Донеги высказался о выборе Коннора Бедарда под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги.

«Хороший игрок, лучший человек. Он сможет управлять нашей командой, когда акклиматизируется и немного повзрослеет. Он игрок, вокруг которого вы всё строите. Не только на льду — продукт на льду, который мы все видели в этом году в сборной Канады, но то, как он себя ведёт, как его уважают товарищи по команде. Он вовлекает в игру многих парней, и он просто сделает всех вокруг себя лучше», – приводит слова Донеги пресс-служба НХЛ.

В последнее время форвард выступал в Западной хоккейной лиге в составе «Реджайны Пэтс». В минувшем сезоне Бедард провёл за команду 57 матчей в регулярном чемпионате, набрав 143 (71+72) очка. Также он сыграл семь встреч в плей-офф, где заработал 20 (10+10) очков. В составе сборных Канады Бедард выиграл юниорский чемпионат мира 2021 года, молодёжные ЧМ 2022 и 2023 годов.

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