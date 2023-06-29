Рейтинг лучших драфтов в истории НХЛ. Овечкин — не главный из русских

В преддверии драфта-2023 журналисты официального сайта НХЛ составили топ из 60 лучших выборов в истории ярмарки талантов лиги. Результаты оказались неоднозначными для российских болельщиков. С одной стороны, ни один отечественный хоккеист не попал даже в топ-10 рейтинга. С другой — в рейтинге оказалось сразу 10 россиян — это 1/6!

Александр Овечкин стал лишь третьим отечественным игроком, заняв только 21-е место. В то же время Сергей Фёдоров обошёл Коннора Макдэвида, а Павел Дацюк — Сидни Кросби!

Как так получилось? Кто попал в топ и какое место занял? Как же объяснили попадание в рейтинг? Давайте узнаем!

Кирилл Капризов, 60-е место

Выбран: «Миннесотой Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Капризов наконец примерил джерси «Уайлд» через пять лет после того, как его задрафтовали. Ему не потребовалось много времени, чтобы показать, что он достоин ожидания: Кирилл забил в овертайме в своём первом матче 14 января 2021 года. Он установил рекорды для новичков «Миннесоты» по количеству голов (27) и очков (51) на пути к завоеванию «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку года в НХЛ в сезоне-2020/2021. На следующий год Капризов установил рекорды команды по количеству голов (47) и очков (108) за один сезон. В этом году 26-летний левый крайний форвард стал первым игроком в истории «Уайлд», забивавшим 40+ голов два сезона подряд.

«Мне многое нравится в Капризове, который, на мой взгляд, стал абсолютной кражей на талантливом драфте НХЛ 2015 года. С момента его первого сезона в НХЛ его средний показатель в 1,15 очка за матч является четвёртым среди игроков, выбранных в 2015 году, после Коннора Макдэвида (1,75 балла за встречу), Митчелла Марнера (1,27) и Микко Рантанена (1,26). Капризов занимает второе место по голам в большинстве (39) и овертаймах (шесть), уступая только Макдэвиду в каждом из показателей (40 голов, восемь победных). Кирилл, демонстрируя свои защитные способности, также занимает седьмую позицию по количеству перехватов (134). Он является одним из четырёх игроков драфта 2015 года, которые забили не менее 100 голов с сезона-2020/2021 (114 в 203 матчах), наряду с Макдэвидом (141 в 218), Рантаненом (121 в 209) и Кайлом Коннором (104 в 217)», — написал журналист Майк Морреале.

Евгений Малкин, 58-е место

Выбран: «Питтсбург Пингвинз» в 2004 году в первом раунде под общим вторым номером

Евгений Малкин Фото: NHL.com

Приезд Малкина в «Питтсбург» в сезоне-2006/2007, через год после Сидни Кросби, ознаменовал собой эру успеха с тремя победами «пингвинов» в Кубке Стэнли. Малкин набрал 85 очков (33 гола, 52 передачи) в 78 матчах и выиграл в том сезоне «Колдер Трофи», а затем последовал первый из трёх сезонов, когда он набирал 100+ очков. Чемпионат-2008/2009 Джино завершил лидером НХЛ с 113 очками (35 голов, 78 передач) и завоевал «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф после того, как стал лучшим бомбардиром розыгрыша, набрав 36 очков (14 голов, 22 передачи) в 24 матчах, и помог «Пингвинз» выиграть Кубок. В сезоне-2011/2012 Малкин снова стал лучшим бомбардиром НХЛ (109 очков; 50 голов, 59 передач) и выиграл «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги. 36-летний центрфорвард занимает третье место в истории «Пингвинз» по количеству голов (471), передач (758) и очков (1229). Джино также является одним из 13 игроков в истории НХЛ, набиравших в среднем не менее очка за встречу из хоккеистов, сыгравших как минимум 1000 матчей в регулярном чемпионате и 100 — в плей-офф; 11 из 13 находятся в Зале славы, а ещё один — Кросби.

«Малкин очень ценил «Питтсбург Пингвинз» за выбор под вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. Центрфорвард трижды выигрывал Кубок Стэнли. Дважды он завоёвывал «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир НХЛ. Джино выигрывал «Колдер Трофи», «Харт Трофи» и «Конн Смайт Трофи». Только 18 игроков в истории НХЛ набирали в среднем больше очков за матч в регулярных чемпионатах, чем Малкин — 1,16 (минимум 50 матчей), а в плей-офф он записывал на свой счёт в среднем 1,02 очка за встречу», — написал Николас Джей Котсоника.

Никита Кучеров, 52-е место

Выбран: «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2011 году во втором раунде под общим 58-м номером

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Кучеров превратился в одного из самых эффективных нападающих в НХЛ за девять сезонов, проведённых в «Лайтнинг». Правый крайний форвард выиграл «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи» в сезоне-2018/2019, набрав 128 (41+87) очков, что на тот момент было лучшим результатом в НХЛ с чемпионата-1995/1996. Кучеров стал лучшим бомбардиром, набрав 34 очка (семь голов, 27 передач) в 25 матчах, в плей-офф 2020 года, сумев помочь «Тампе» выиграть Кубок Стэнли.

После пропуска регулярного чемпионата-2020/2021, восстановившись после операции на бедре, он снова стал лидером гонки бомбардиров плей-офф НХЛ с 32 очками (восемь голов, 24 передачи) в 23 встречах, а «Лайтнинг» стали чемпионами второй год подряд. 29-летний игрок забивал не менее 30 голов шесть раз и провёл три сезона с 100+ очками.

Андрей Василевский, 46-е место

Выбран: «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 2012 году в первом раунде под общим 19-м номером

Андрей Василевский Фото: Getty Images

Лишь однажды вратарь из России был выбран в первом раунде до того, как «Лайтнинг» задрафтовали Василевского в 2012-м (первым был Семён Варламов, которого забрал «Вашингтон Кэпиталз» в 2006-м). Это оказалось правильным решением, поскольку 28-летний игрок превратился в лучшего вратаря НХЛ. С тех пор, как в сезоне-2016/2017 Василевский стал игроком основного состава, он одержал 245 побед — это на 20 больше, чем у любого другого вратаря (ближайший преследователь — Коннор Хеллебайк, у него 225 побед), а по шат-аутам — у него 30 «сухарей» — Андрей делит позицию с Хеллебайком и Марком-Андре Флёри.

Он был опорой «Тампы» в двух подряд победных розыгрышах Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. А в плей-офф 2021 года Василевский выиграл «Конн Смайт Трофи» после того, как, оформив пять шат-аутов за один розыгрыш Кубка Стэнли, повторил рекорд НХЛ, принадлежащий Миикке Кипрусоффу и Николаю Хабибулину (оба — в 2004 году).

Сергей Зубов, 43-е место

Выбран: «Нью-Йорк Рейнджерс» в 1990 году в пятом раунде под общим 85-м номером

Сергей Зубов Фото: NHL.com

«Рейнджерс» получили дополнительный пик в начале пятого раунда драфта НХЛ 1990 года в качестве компенсации после потери нападающего Ги Лафлёра, ушедшего в «Нордикс» на правах свободного агента. Этот пик потратили на Зубова, и, после того как он провёл ещё два сезона в родной России, приехал в НХЛ в сезоне-1992/1993. В чемпионате-1993/1994 он стал лидером «Рейнджерс» в бомбардирской гонке с 89 (12+77) очками и вместе с защитником Брайаном Личем помог «Нью-Йорку» выиграть Кубок Стэнли. Он также помог «Даллас Старз» завоевать трофей в 1999 году, завершив плей-офф с показателем полезности «+13» при среднем игровом времени — 30:16 в 23 матчах. Зубов провёл восемь сезонов, набирая 50+ очков, а 15 марта 2007 года он стал вторым защитником из России, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ (после Алексея Житника). Зубов был введён в Зал хоккейной славы в 2019 году.

Александр Могильный, 31-е место

Выбран: «Баффало Сэйбрз» в 1988 году в пятом раунде под общим 89-м номером

Александр Могильный Фото: NHL.com

Прибытие Могильного в НХЛ в 1989 году было похоже на историю из шпионского романа. Официальные представители «клинков» прятали Могильного в машине в Стокгольме, пока работали над тем, чтобы помочь ему стать первым игроком, дезертировавшим из Советского Союза. Его прорыв состоялся в сезоне-1992/1993 годах, с приходом Пэта Лафонтена, когда Могильный забил рекордные для «Сэйбрз» 76 голов. Он забрасывал не менее 30 шайб восемь раз и дважды записывал на свой счёт 100+ очков за 16 сезонов в НХЛ. Александр помог «Нью-Джерси Дэвилз» выиграть Кубок Стэнли в 2000 году, попутно забив победный гол в шестой встрече финала Восточной конференции с «Филадельфией Флайерз», когда «Дэвилз» отыгрались с 1-3 в серии. Могильный завершил карьеру в 2006 году в статусе лучшего снайпера в истории России (473 гола).

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«Каким бы великим игроком ни был Могильный, его мужество бежать из Советского Союза в то время, когда это могло стоить ему больше, чем просто его хоккейная карьера, было также важным. Его готовность воспользоваться этим шансом открыла дверь для нескольких высококлассных игроков, которые последовали за ним из СССР в НХЛ, подняв уровень мастерства лиги. Его способности мирового класса на льду были очевидны для всех, кто смотрел матчи, но Могильный в такой же степени заслуживает признания за его новаторскую храбрость», — написал журналист официального сайта НХЛ Адам Кимельман.

Павел Буре, 27-е место

Выбран: «Ванкувер Кэнакс» в 1989 году в шестом раунде под общим 113-м номером

Павел Буре Фото: NHL.com

«Русская ракета» заявил о себе в НХЛ, забросив 34 шайбы в 65 встречах в сезоне-1991/1992 и выиграв «Колдер Трофи». Затем он забил 60 голов в двух сезонах подряд в 1993–1994 годах, а его 16 шайб стали лучшим показателем в плей-офф Кубка Стэнли 1994 года, когда «Кэнакс» вышли в финал. Буре забивал не менее 50 голов пять раз в 12 сезонах НХЛ за «Кэнакс», «Флориду Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Травмы колена вынудили его завершить карьеру в 2003 году после того, как он забросил 437 шайб в 702 матчах, но его средний показатель 0,62 гола за встречу является третьим за всё время среди игроков, проведших не менее 700 матчей. Буре уступает лишь Майку Босси (0,76) и Марио Лемье (0,75). Он был введён в Зал хоккейной славы в 2012 году.

Александр Овечкин, 21-е место

Выбран: «Вашингтон Кэпиталз» в 2004 году в первом раунде под общим первым номером

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Овечкин забил два гола в своём первом матче в НХЛ 5 октября 2005 года и с тех пор ничуть не сбавил обороты. Его карьера началась с 15 сезонов подряд с 30+ голами, что является рекордным показателем в истории НХЛ наравне с Майком Гартнером и Яромиром Ягром. 17 сезонов с 30 голами — повторение рекорда НХЛ, принадлежащего Гартнеру. 37-летний хоккеист забросил 42 шайбы в этом сезоне — 13-й раз, когда он достиг этого рубежа, обогнав Уэйна Гретцки и установив рекорд, а девять сезонов Ови с 50+ голами — рекорд, который он делит с Гретцки и Майком Босси. 13 декабря Алекс стал третьим игроком в истории НХЛ, забившим 800 голов. Забросив 822 шайбы, он отстаёт на 72 гола от рекорда Гретцки (894). Помимо шайб, Овечкин примечателен тремя «Харт Трофи» (сезон-2007/2008, 2008/2009, 2012/2013), он также выиграл «Конн Смайт Трофи» после того, как помог «Кэпиталз» завоевать Кубок Стэнли в 2018 году.

«Это был сложный выбор, особенно топ-10 — но нет сомнений, что Овечкин должен был быть одним из лучших в этом рейтинге. То, что он сделал за свою карьеру, которая ещё не закончилась, говорит само за себя: 1485 очков (822 гола, 663 передачи) в 1347 матчах, причём все за «Кэпиталз». Голы — это то, что кажется самым важным, поскольку в прошлом сезоне Овечкин обогнал великого Горди Хоу и вышел на второе место в истории в этой категории. Он, безусловно, является самым результативным снайпером среди действующих игроков (следующий — Сидни Кросби с 550 голами). Сможет ли он догнать Гретцки с 894 голами? На данный момент я не сомневаюсь в этом. Даже в 37 лет у Овечкина ещё много матчей впереди, и каждый сезон напоминает, как и почему «Кэпиталз» выбрали его под первым номером на драфте НХЛ 2004 года», — написала журналистка Трэйси Майерс.

Сергей Фёдоров, 19-е место

Выбран: «Детройт Ред Уингз» в 1989 году в четвёртом раунде под общим 74-м номером

Сергей Фёдоров Фото: NHL.com

Фёдоров был одним из самых талантливых игроков за пределами лиги, когда его задрафтовали «Ред Уингз», но из-за специфики тех времён он понятия не имел, когда сможет и сможет ли вообще играть в НХЛ. Сергей всё же дезертировал в 1990 году и превратился в одного из лучших двусторонних игроков в истории лиги. В сезоне-1993/1994, на свой четвёртый год, он стал вторым в гонке бомбардиров НХЛ с 120 (56+64) очками и выиграл «Харт Трофи», а также «Селке Трофи» как лучший оборонительный нападающий лиги. Фёдоров снова завоевал «Селке» в сезоне-1995/1996 и был настолько хорош в обороне, что иногда его использовали в качестве защитника. Сергей помог «Ред Уингз» трижды выиграть Кубок Стэнли (1997, 1998, 2002) и завершил карьеру в 2009 году в качестве лучшего российского игрока в истории НХЛ по количеству голов (483), передач (696), очков (1179) и сыгранных матчей (1248). Он был введён в Зал хоккейной славы в 2015 году.

«Ред Уингз» пошли на риск, выбрав Фёдорова на драфте НХЛ 1989 года. Не было никакой гарантии, что они смогут вывезти его из Советского Союза. Но в команде помогли Сергею бежать, вытащив его через заднюю дверь отеля к машине, ожидающей рядом, и увезли его на самолёте. Этот драфт-пик четвёртого раунда превратился в члена Зала хоккейной славы, обладателя «Харт Трофи» и трёхкратного обладателя Кубка Стэнли», — написал обозреватель официального сайта НХЛ Николас Джей Котсоника.

Павел Дацюк, 13-е место

Выбран: «Детройт Ред Уингз» в 2004 году в шестом раунде под общим 171-м номером

Павел Дацюк Фото: NHL.com

Дацюка дважды обходили на драфте НХЛ (1996, 1997), прежде чем его забрали «красные крылья». «Ред Уингз» нашли Дацюка практически случайно, так как их скауты посетили один из его матчей в России, когда исследовали другого игрока. Вместо того их впечатлила трудовая этика именно Дацюка во всех сферах.

Выбор в конце раунда сработал исключительно хорошо. Дацюк поразил болельщиков навыками обращения с шайбой, а фанаты превратили его фамилию в прилагательное. За свои 14 сезонов в НХЛ, каждый из которых он провёл в «Детройте», он дважды выигрывал Кубок Стэнли (2002, 2008), «Селке» — три сезона подряд (с 2007 по 2010-й) и «Леди Бинг Трофи», вручаемый за джентльменскую игру, — четыре раза подряд (с 2005 по 2009-й).