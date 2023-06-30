Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что посольство РФ в Польше будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста, обвиняемого в шпионаже.
«Я уверен, что посольство это всё будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим, хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей», — цитирует Пескова телеграм-канал Владимира Соловьёва.
Напомним, задержанного в Польше российского хоккеиста обвиняют в деятельности, связанной в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях.
Сообщается, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.
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