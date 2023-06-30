«Авангард» отказался от подписания Костина, Клим получит контракт в «Детройте» — Спектор

Нападающий Клим Костин, который вчера, 29 июня, был обменян из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз», не вернётся в омский «Авангард». Российский клуб отказался от подписания форварда, «Детройт» предложит игроку двухлетний контракт. Об этом сообщает журналист Марк Спектор в «Твиттере».

В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.

Костин был выбран на драфте НХЛ 2017 года под общим 31-м номером «Сент-Луис Блюз». За «Авангард» Костин играл в сезоне-2020/2021.