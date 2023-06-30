Денис Гурьянов покинул «Монреаль» — Лавуа

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Денис Гурьянов не получил квалификационное предложение от команды и выйдёт на рынок свободных агентов. Об этом сообщает журналист Рено Лавуа в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что игрока были готовы подписать на год в качестве неограниченно свободного агента, если он пойдёт на существенное понижение зарплаты. В «Канадиенс» 26-летний Гурьянов получал € 2,65 млн за сезон. Денис был выбран в первом раунде под общим 12-м номером на драфте 2015 года командой «Даллас Старз». Он провёл в «Старз» семь лет, выступая также за фарм-клуб «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов оказался в «Монреале».
В 2017 году Гурьянов стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира. В 2020-м вместе с «Далласом» он проиграл в финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 30 июня 2023
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