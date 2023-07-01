«Каролина» продлит контракт с Себастьяном Ахо на восемь лет
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщает, что «Каролина» продлит контракт с Себастьяном Ахо на восемь лет. 25-летний финский форвард сможет подписать новое соглашение с клубом с 1 июля.
Текущий контракт Ахо с «Харрикейнз» истекает в конце следующего сезона. По действующему соглашению финский форвард зарабатывает $ 8,46 млн. Ожидается, что параметры новой сделки будут такими – восемь лет с кэпхитом около $ 9,5 млн.
В этом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф финн провёл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.
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