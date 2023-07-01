Римашевский: душа лежит к Беларуси, но получается, что ближе Россия

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский рассказал, ассоциирует ли он себя с Россией или с Беларусью. Хоккеист родился в белорусском городе Жлобин, но выступает за юниорскую сборную России.

«Ещё два года в «Динамо». Надо закрепиться в КХЛ, состояться как игрок и ехать туда, доказывать. Со здоровьем всё хорошо, болячку залечил. Сейчас цели закрепиться в основной команде и провести хороший сезон.

Раннее начало тренировочного лагеря? Лагерь, конечно, нужен. Здесь есть время отточить навыки, которые во время сезона не получится отточить. Много игр – мало тренировок. Рад, что пригласили. Очень благодарен «Динамо», что сделали такой лагерь для развития.

Поеду ли в следующее межсезонье в Калифорнию? Загадывать не буду – конечно, хочется съездить, посмотреть, познакомиться с тренерским штабом. Пока не загадываю.

Ассоциирую себя с Россией или Беларусью? Не могу сказать, что какой-то именно стране принадлежу. Родился в Беларуси, семья из Беларуси. Родственники все из Беларуси. Душа лежит ближе к Беларуси, но выступаю за Россию, поэтому Россия, получается, ближе», — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.