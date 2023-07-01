Римашевский: душа лежит к Беларуси, но получается, что ближе Россия

Нападающий московского «Динамо» Егор Римашевский рассказал, ассоциирует ли он себя с Россией или с Беларусью. Хоккеист родился в белорусском городе Жлобин, но выступает за юниорскую сборную России.
«Ещё два года в «Динамо». Надо закрепиться в КХЛ, состояться как игрок и ехать туда, доказывать. Со здоровьем всё хорошо, болячку залечил. Сейчас цели закрепиться в основной команде и провести хороший сезон.
Раннее начало тренировочного лагеря? Лагерь, конечно, нужен. Здесь есть время отточить навыки, которые во время сезона не получится отточить. Много игр – мало тренировок. Рад, что пригласили. Очень благодарен «Динамо», что сделали такой лагерь для развития.
Поеду ли в следующее межсезонье в Калифорнию? Загадывать не буду – конечно, хочется съездить, посмотреть, познакомиться с тренерским штабом. Пока не загадываю.
Ассоциирую себя с Россией или Беларусью? Не могу сказать, что какой-то именно стране принадлежу. Родился в Беларуси, семья из Беларуси. Родственники все из Беларуси. Душа лежит ближе к Беларуси, но выступаю за Россию, поэтому Россия, получается, ближе», — передаёт слова Римашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 июля 2023
-
13:22
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
10:50
-
10:20
-
10:01
-
09:35
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
05:05
-
04:35
-
03:37
-
03:15
- 30 июня 2023
-
23:50
-
23:40
-
23:20
-
23:10
-
22:50
-
22:20
-
21:50
-
21:25
-
20:50
-
20:20
-
19:50
-
19:30
-
19:16