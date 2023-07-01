В московском «Динамо» прокомментировали проблему использования домашней арены в сезоне КХЛ

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал о проблеме использования домашней «ВТБ Арены» в сезоне КХЛ.

«Получится ли вписать все домашние матчи «Динамо» в регулярке в очень насыщенный календарь использования нашей арены? Ни для кого ни секрет, что «ВТБ Арена» – одна из самых загруженных арен Москвы, и сейчас у нас есть проблемы по трём матчам. Думаю, что мы договоримся, потому что арена идёт навстречу нам, раздвигая свои мероприятия.

Также мы общаемся с лигой и командами, и на самом деле, это всё где-то выливается, а где-то не выливается. Каждый год, когда публикуется календарь, у нас есть около пяти матчей, которые находятся под вопросом. Сейчас мы потихоньку всё это разгребаем. Есть варианты с переносом игр на другой день, а если это совсем невозможно сделать, тогда арена отменяет мероприятие. Уверен, что с этим всё будет нормально», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.