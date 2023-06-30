ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным
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ЦСКА подписал новый контракт с нападающим Данилом Юртайкиным, сообщает пресс-служба московского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на один сезон.
25-летний хоккеист выступает за ЦСКА начиная с сезона-2020/2021. В 47 матчах за армейский клуб нападающий набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «+4» и стал обладателем Кубка Гагарина.
Всего в КХЛ Юртайкин провёл 115 матчей, в которых набрал 35 очков — забросил 14 шайб и отдал 21 результативную передачу. Показатель полезности нападающего составил «+11». Помимо ЦСКА, хоккеист выступал в КХЛ за хабаровский «Амур» и ярославский «Локомотив».
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