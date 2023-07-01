«Коламбус» заключил контракт с игроком года по версии ИИХФ Адамом Фантилли на $ 2,85 млн

«Коламбус Блю Джекетс» на официальном сайте объявил о подписании контракта новичка с 18-летним нападающим Адамом Фантилли.

С канадцем заключено соглашение на три года. Кэпхит молодого форварда составит $ 950 тыс. Общая сумма сделки — $ 2,85 млн.

Напомним, «Коламбус» задрафтовал Фантилли в конце июня. Центральный нападающий был выбран под общим третьим номером.

В минувшем сезоне Фантилли выступал за команду Университета Мичигана в Конференции Big Ten. Он провёл в регулярном чемпионате 36 матчей, где набрал 65 (30+35) очков. В составе сборных Канады Фантилли выиграл молодёжный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году. Также нападающий стал победителем номинации «Игрок года» от Международной федерации хоккея (ИИХФ).