Российский нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом»
Поделиться
Российский нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает CapFriendly.
С 25-летним форвардом заключено однолетнее двустороннее соглашение на $ 775 тыс. Кроме того, «короли» подписал односторонний контракт с нападающим Джаретом Андресон-Доланом. Отмечается, что срок соглашения — один год, кэпхит составит $ 775 тыс.
Напомним, ранее у Мальцева завершился контракт с «Колорадо Эвеланш». Новое соглашение стороны подписывать не стали. В нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона 25-летний форвард провёл в АХЛ.
Комментарии
- 1 июля 2023
-
19:33
-
19:22
-
19:14
-
19:06
-
18:54
-
18:30
-
18:24
-
18:07
-
18:03
-
17:53
-
17:35
-
17:26
-
17:19
-
17:04
-
16:42
-
16:29
-
16:00
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:30
-
13:56
-
13:22
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:50
-
11:40
Партнерский контент