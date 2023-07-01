Российский нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Российский нападающий Михаил Мальцев подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», сообщает CapFriendly.

С 25-летним форвардом заключено однолетнее двустороннее соглашение на $ 775 тыс. Кроме того, «короли» подписал односторонний контракт с нападающим Джаретом Андресон-Доланом. Отмечается, что срок соглашения — один год, кэпхит составит $ 775 тыс.

Напомним, ранее у Мальцева завершился контракт с «Колорадо Эвеланш». Новое соглашение стороны подписывать не стали. В нынешнем сезоне 25-летний Мальцев принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Колорадо». Результативными действиями российский нападающий не отметился. Основную часть сезона 25-летний форвард провёл в АХЛ.