«Каролина» подписала контракт с конкурентом Петра Кочеткова

«Каролина Харрикейнз» подписала однолетнее соглашение с 34-летним финским голкипером Антти Раантой, сообщает журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что односторонний контракт подписан на сумму $ 1,5 млн.

Стоит также отметить, что у другого вратаря «Каролины», Фредерика Андерсена, также истекает соглашение с клубом. Есть вероятность, что он не будет переподписан. Третий вратарь, Пётр Кочетков, имеет действующий контракт.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Раанта принял участие в 27 встречах, в которых одержал 19 побед, в среднем отражая 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,23. В плей-офф на счету вратаря шесть матчей, три победы, процент отражённых бросков 90,9 и коэффициент надёжности 2,48.