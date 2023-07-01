«Рейнджерс» заключили контракт с легендой «Виннипега» Уилером и великим вратарём Куиком

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с легендой «Виннипег Джетс» Блейком Уилером, сообщает CapFriendly.
Отмечается, что соглашение с 36-летним форвардом подписано на один год и общую сумму $ 1,1 млн. Кэпхит нападающего составит $ 800 тыс. Кроме того, «Рейнджерс» заключили сделку с великим голкипером Джонатаном Куиком. Вратарь подписал соглашение на один сезон и $ 825 тыс.
Ранее «Виннипег» выкупил контракт Уилера. Благодаря этому «Джетс» смогут сэкономить на зарплате $ 5,5 млн. Окно выкупа в Национальной хоккейной лиге было открыто до 30 июня. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Уилер принял участие в 72 матчах, набрав 54 (15+39) очка при показателе полезности «-3». У Куика закончился контракт с «Вегас Голден Найтс». Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2012, 2014, 2023).
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