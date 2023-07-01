«Каролина» продлила контракт с Фредериком Андерсеном, Кочетков станет третьим вратарём
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«Каролина Харрикейнз» переподписала контракт с 33-летним датским голкипером Фредериком Андерсеном, сообщает CapFriendly.
Отмечается, что с опытным вратарём заключено двухлетнее соглашение на общую сумму $ 6,8 млн. В среднем за сезон Андерсен будет получать $ 3,4 млн.
Напомним, ранее «Каролина» продлила контракт с другим вратарём — Антти Раантой. У третьего вратаря, Петра Кочетков, есть действующий контракт.
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Андерсен принял участие в 34 встречах, в которых одержал 21 победу, в среднем отражая 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,48. В плей-офф на счету вратаря девять матчей, пять побед, процент отражённых бросков 92,7 и коэффициент надёжности 1,83.
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