Российский защитник Дмитрий Орлов продолжит карьеру в «Каролине», его кэпхит — $ 7,75 млн

Российский защитник Дмитрий Орлов продолжит карьеру в «Каролине Харрикейнз», сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что 31-летний хоккеист обороны подписал соглашение на два года и общую сумму $ 15,5 млн. Кэпхит составит $ 7,75 млн.

Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российский защитник был обменян в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.