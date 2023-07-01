«Вашингтон» подписал 34-летнего Пасиоретти, пропустившего почти весь сезон из-за травмы

«Вашингтон Кэпиталз» заключил контракт с 34-летним нападающим Максом Пасиоретти, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что с форвардом подписано однолетнее соглашение с кэпхитом $ 2 млн. Примечательно, что суммарно Пасиоретти может получить $ 4 млн, так как бонусы составят ещё $ 2 млн.

Напомним, завершившийся сезон нападающий провёл в «Каролине Харрикейнз». Пасиоретти пропустил почти весь чемпионат из-за тяжёлой травмы и дальнейшей операции на сухожилии. Форвард успел провести лишь пять матчей, в которых забросил три шайбы.

Контракт нападающего с «Каролиной» на $ 7 млн истёк по окончании сезона-2022/2023. Пасиоретти был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим 22-м номером на драфте НХЛ 2007 года. За 855 матчей регулярных чемпионатов НХЛ форвард набрал 645 (326+319) очков и 49 (25 +24) очков в 74 матчах плей-офф.