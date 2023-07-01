Игрок «Металлурга» Карри заключил контракт с «Оттавой». За 2 года в России у него 18 голов

Канадский нападающий «Металлурга» Джош Карри продолжит карьеру в «Оттаве Сенаторз», сообщает CapFriendly.

30-летний форвард заключил с «сенаторами» однолетнее соглашение на общую сумму $ 775 тыс.

Последние два года Карри выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Металлург». В сезоне-2021/2022 канадец дошёл с магнитогорцами до финала Кубка Гагарина, где команда уступила ЦСКА — 3-4 в серии.

Карри провёл в России два года. За это время канадский нападающий принял участие в 96 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых записал на свой счёт 13 голов и 25 результативных передач, набрав 38 баллов. В плей-офф на счету Карри 28 матчей и 9 (5+4) очков. Всего в КХЛ он сыграл 124 встречи и набрал 47 (18+29) баллов.