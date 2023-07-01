Лучший бомбардир плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 подписал контракт с «Монреалем»
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Канадский нападающий «Металлурга» Филипп Майе продолжит карьеру в «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
30-летний форвард заключил с «Хабс» однолетнее соглашение на общую сумму $ 775 тыс.
Последние два года Майе выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Металлург». В сезоне-2021/2022 канадец дошёл с магнитогорцами до финала Кубка Гагарина, где стал лучшим бомбардиром розыгрыша. Нападающий тогда сыграл 23 матча, в которых набрал 21 (8+13) очко.
Всего за два года в России Майе принял участие в 113 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых записал на свой счёт 37 гола, 55 результативных передач и 92 балла. В плей-офф на счету канадца 34 матча и 27 (9+18) очка.
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