Лучший бомбардир плей-офф КХЛ сезона-2021/2022 подписал контракт с «Монреалем»

Канадский нападающий «Металлурга» Филипп Майе продолжит карьеру в «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте НХЛ.

30-летний форвард заключил с «Хабс» однолетнее соглашение на общую сумму $ 775 тыс.

Последние два года Майе выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Металлург». В сезоне-2021/2022 канадец дошёл с магнитогорцами до финала Кубка Гагарина, где стал лучшим бомбардиром розыгрыша. Нападающий тогда сыграл 23 матча, в которых набрал 21 (8+13) очко.

Всего за два года в России Майе принял участие в 113 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых записал на свой счёт 37 гола, 55 результативных передач и 92 балла. В плей-офф на счету канадца 34 матча и 27 (9+18) очка.