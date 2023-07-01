Партнёр Малкина по звену перешёл в «Аризону», ему дали контракт с кэпхитом $ 5,3 млн
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Нападающий Джейсон Цукер стал игроком «Аризоны Койотс», сообщает CapFriendly.
С 31-летним форвардом заключено однолетнее соглашение на $ 5,3 млн. Кроме того, «Аризона» подписала 29-летнего защитника «Калгари Флэймз» Троя Стечера. Форвард получил однолетний контракт на $ 1,1 млн.
Цукер выступал за «Питтсбург Пингвинз» с сезона-2019/2020. Часть этого времени нападающий выступал в одном звене с российским форвардом Евгением Малкиным. В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Цукер принял участие в 78 встречах, в которых забросил 27 шайб и отдал 21 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 48 очков при общем показателе полезности «-4». «Питтсбург» не попал в плей-офф.
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