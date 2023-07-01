«Сент-Луис» подписал контракты с четырьмя хоккеистами
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«Сент-Луис Блюз» объявил о четырёх сделках, сообщает CapFriendly.
«Блюзмены» заключили односторонний контракт с 29-летним нападающим системы «Каролины Харрикейнз» Маккензи Макикерном на два года и общую сумму $ 1,55 млн. В среднем за сезон форвард будет получать $ 775 тыс.
Кроме того, в «Сент-Луис» перешли 27-летний защитник системы «Колорадо Эвеланш» Джош Джейкобс, 26-летний игрок обороны системы «Ванкувер Кэнакс» Уайатт Калинюк и 29-летний голкипер «Баффало Сэйбрз» Малкольм Суббэн. С каждым из хоккеистов заключили двусторонний контракт на один год и общую сумму $ 775 тыс.
Напомним, «Сент-Луис» в сезоне-2022/2023 занял 12-е место в Западной Конференции, набрав 81 очко в 82 матчах. «Блюзмены» не попали в плей-офф.
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