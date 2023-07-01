«Питтсбург» продлил контракт с вратарём Джерри на пять лет, сумма сделки — $ 26,875 млн

«Питтсбург Пингвинз» заключил контракт с 28-летним вратарём Тристаном Джерри, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что «пингвины» подписали соглашение на пять лет и общую сумму $ 26,875 млн. В среднем за год Джерри будет получать $ 5,375 млн.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги канадский голкипер принял участие в 47 встречах, в которых одержал 24 победы, в среднем отражая 90,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,90. За семь лет Джерри сыграл в Национальной хоккейной лиге 206 матчей, одержав 117 побед при проценте отражённых бросков 91,4 и коэффициенте надёжности 2,65. В плей-офф на счету вратаря восемь встреч, две победы, процент отражённых бросков 89,1 и коэффициент надёжности 3,00.