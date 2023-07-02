Агент Овечкина ответил на вопрос, где Овечкин будет готовиться к новому сезону НХЛ

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал, где нападающий будет проводить подготовку к сезону-2023/2024.

«Александр пока ещё не начал активные тренировки. Конкретный план тренировок пока тоже неизвестен. Он будет готовиться в Вашингтоне? Нет, конечно. В Москве. На базе «Динамо»? Александр может тренироваться везде. На базе тоже», — приводит слова Чистякова Sport24.

Напомним, после завершения сезона-2022/2023 Овечкин покинул Северную Америку и вернулся в Россию, проведя некоторое время в Москве. После этого россиянин вместе с семьёй съездил в Стамбул на финал футбольной Лиги чемпионов. Сейчас Овечкин продолжает отдых с семьёй.