Генменеджер «Флориды»: Куликов — замечательный парень, который может играть в любом звене

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал подписание контракта с защитником Дмитрием Куликовым. 32-летний россиянин подписал контракт на один год и $ 1 млн.
«Он ещё один парень, который захотел вернуться и стать частью команды. Мы можем использовать его в любых ситуациях на льду. В верхних или нижних звеньях, он может играть с кем угодно. Он может играть с обеих сторон. Замечательный парень, который живёт здесь, во Флориде. Мы действительно счастливы подписать с ним контракт», — цитирует Зито журналист Джеймсон Оливе.
Куликов выступал за «Флориду» с 2009 по 2016 год. В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Дмитрий принял участие в 65 матчах, в которых забросил три шайбы и суммарно набрал 16 (3+13) баллов. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги защитник сыграл в 870 матчах, в которых набрал 214 (45+169) результативных баллов.
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