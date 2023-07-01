Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский защитник Дмитрий Куликов вернулся во «Флориду»

Российский защитник Дмитрий Куликов вернулся во «Флориду»
Комментарии

Российский защитник Дмитрий Куликов вернулся во «Флориду Пантерз», сообщает CapFriendly.

Отмечается, что 32-летний хоккеист подписал контракт на один год и $ 1 млн.

Куликов выступал за «Флориду» с 2009 по 2016 год. Сезон-2022/2023 российский защитник начинал в «Анахайм Дакс». Перед дедлайном Куликов был обменян в «Питтсбург Пингвинз». Дмитрий в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 65 матчах, в которых забросил три шайбы и суммарно набрал 16 (3+13) баллов. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги защитник сыграл в 870 матчах, в которых набрал 214 (45+169) результативных баллов. Его двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн подходит к концу в нынешнем сезоне.

Материалы по теме
Российский защитник Дмитрий Орлов продолжит карьеру в «Каролине», его кэпхит — $ 7,75 млн
Владислав Наместников продолжит карьеру в «Виннипеге»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023