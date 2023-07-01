Российский защитник Дмитрий Куликов вернулся во «Флориду Пантерз», сообщает CapFriendly.

Отмечается, что 32-летний хоккеист подписал контракт на один год и $ 1 млн.

Куликов выступал за «Флориду» с 2009 по 2016 год. Сезон-2022/2023 российский защитник начинал в «Анахайм Дакс». Перед дедлайном Куликов был обменян в «Питтсбург Пингвинз». Дмитрий в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 65 матчах, в которых забросил три шайбы и суммарно набрал 16 (3+13) баллов. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги защитник сыграл в 870 матчах, в которых набрал 214 (45+169) результативных баллов. Его двухлетнее соглашение с кэпхитом $ 2,25 млн подходит к концу в нынешнем сезоне.