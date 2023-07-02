Холл — о Бедарде в «Чикаго»: важно делиться с ним опытом и помочь раскрыть свой потенциал

Нападающий «Чикаго» Тейлор Холл рассказал, что готов быть наставником для молодого нападающего Коннора Бедарда, и заявил о высоком потенциале канадского форварда.

«Наблюдая за тем, как он говорит, как общается с журналистами, можно сказать, что он хорошо воспитан. Он понимает, что имеет высокий потенциал. Для таких парней, как я и Ник Фолиньо, важно поделиться с ним опытом и помочь раскрыть свой потенциал. Надо помочь ему сосредоточиться на главном, давать ему советы и быть хорошими наставниками», — цитирует Холла пресс-служба НХЛ.

Холл и Фолиньо перешли в «Чикаго» 26 июня в результате обмена из «Бостона». Бедард был выбран «Блэкхоукс» под общим первым номером на прошедшем драфте НХЛ.