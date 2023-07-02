Экс-нападающий «Трактора»: смешно, когда хоккеисты в КХЛ жалуются из-за переездов

Бывший нападающий «Трактора» Денис Мошаров рассказал об игре в ВХЛ. В своей карьере хоккеист выступал за «Белых Медведей» (МХЛ), «Челмет» (ВХЛ), «Рубин» (ВХЛ), «Трактор», «Хумо» (ВХЛ), «Южный Урал» (ВХЛ).
«ВХЛ – это школа жизни? Сто процентов. Мне смешно, когда хоккеисты в КХЛ жалуются из-за переездов. Тебе баулы загрузили, покормили тебя несколько раз, а в самолете ты лёг на три места. А в ВХЛ ты добираешься на автобусе, не можешь потом разогнуться, а тебе сразу на матч выходить. Особенно нужно отметить самый длинный выезд в ВХЛ Красноярск – Ангарск – Новокузнецк. Некоторые клубы, конечно, летают чартерами, но у других такой возможности нет. Там постоянные стыковки и ожидания в аэропорту, а когда прилетаешь, то чувствуешь себя, как в космосе. Такие поездки запоминаются на всю жизнь.
Кого у нас только не было – Александр Болдюк, Мартин Ружичка, Александр Гуськов, который сейчас президент МХЛ. Много легендарных хоккеистов прошло через драфт отказов. Для молодых сидеть в одной раздевалке с такими людьми было настоящим событием. Если говорить про Болдюка, то, думаю, он не понимал, где находится. Он как раз зацепил классную поездку в Ангарск. Приехали мы туда, в октябре в городе уже «-20», а Болдюк в кофте и в кепке. После этого он и расторг контракт», — сказал Мошаров в интервью «РБ Спорт».
Ранее Мошаров оценил работу главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова в прошлом сезоне.
- 2 июля 2023
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