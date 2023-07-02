Герсонский назвал факторы, влияющие на уровень КХЛ

Экс-главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, какие факторы влияют на уровень КХЛ и проанализировал ошибки, допущенные клубами и игроками.

«В прошедшем сезоне, который прошёл без пауз на Евротур и включил большее количество матчей в регулярном чемпионате, процесс подготовки у многих команд получился скомканным. Провести все игры на высоком уровне команды просто не могли, так как фон утомления создавал определённые проблемы. Прежде всего, речь о повышенном травматизме и, как следствие, низкой конкуренции, на которую к тому же наложилось сокращение количества легионеров в лиге. Могу сказать, что молодёжь в большинстве своем оказалась не готова к роли лидеров в командах. Раньше её подводили к составу постепенно, давали провести несколько матчей одним игрокам, потом давали передышку и ставили других, тем самым шло развитие.

Думаю, финансовая составляющая может сыграть важную негативную роль. Если в лиге невысокая конкуренция, то игроки могут поднимать себе контракты. Но это не всегда способствует тому, что игрок выжимает из себя максимум в каждом матче.

Ещё у хоккеистов есть очень серьёзное заблуждение – они считают, что чем больше времени проводят на льду, тем больше заработают индивидуальных баллов за результативность и повысят мастерство, а, значит, потом смогут получить более выгодный контракт. На самом же деле, если у тебя нет хорошего и достаточного восстановления, то ты либо показываешь не очень качественную игру, либо и вовсе получаешь травму, что отодвигает от большого количества игровой практики.

Кстати, обратите внимание на одну из главных причин, почему Кубок Стэнли в НХЛ в этом сезоне выиграл «Вегас», там не скрывают, что силы сохранялись благодаря большой ротации состава. Вот и ответ, что нужно делать нашим клубам – формировать составы так, чтобы там было достаточное количество игроков, которые могли бы показывать хоккей высокого уровня», — цитирует Герсонского Betonmobile.