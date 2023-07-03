Наставник «СЮ» Козлов встретился с тренером по развитию защитников «Ванкувера» Гончаром

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, ныне находящийся в США, встретился с тренером по развитию защитников «Ванкувер Кэнакс» Сергеем Гончаром.
«Две легенды! Лучшие друзья. Виктор Козлов и Сергей Гончар встретились этим летом, чтобы обсудить хоккей и многое другое» — так подписана фотография в телеграм-канале «Салавата Юлаева».
Фото: Соцсети «Салавата Юлаева»
Виктор Козлов тренирует уфимскую команду с мая 2022 года. В первом сезоне под его руководством «Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от «Адмирала» в шести матчах.
Сергей Гончар вошёл в тренерский штаб «Ванкувера» в январе 2023 года, ранее он работал в штабах сборной России и «Питтсбург Пингвинз».
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