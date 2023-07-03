«Торонто» подписал годичный контракт с нападающим Максом Доми
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«Торонто Мэйпл Лифс» на своём сайте объявил о подписании годичного контракта с канадским нападающим Максом Доми. 28-летний хоккеист по соглашению получит $ 3 млн.
Минувший сезон Доми начинал в составе «Чикаго Блекхоукс», а затем перебрался в «Даллас Старз». Всего за прошлый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги форвард в 80 матчах набрал 56 (20+36) очков при показателе полезности "-15". Доми был выбран на драфте НХЛ 2013 года под общим 13-м номером клубом «Феникс Койотс» (ныне — «Аризона Койотс»). Всего в НХЛ Доми в 581 матче набрал 370 (121+249) очков.
В 2016 году Доми выиграл чемпионат мира в России в составе сборной Канады, также он побеждал на молодёжном чемпионате мира и мемориале Глинки.
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