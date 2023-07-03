Один российский хоккеист попал в топ-16 драфта НХЛ — 2024 по версии The Hockey Writers

Журналист Логан Хорн на портале The Hockey Writers составил список топ-16 хоккеистов, доступных для драфта НХЛ — 2024.

В рейтинге на четвёртом месте находится нападающий системы СКА Иван Демидов.

«Иван Демидов — невероятно талантливый атакующий игрок, с великолепными руками и отличным броском. Этот сезон он провёл в МХЛ, где в качестве 17-летнего новичка практически доминировал, набрав 64 очка в 44 матчах (третье место по количеству очков в лиге).

Демидов не находится на том же уровне, что и Матвей Мичков, но он настоящий талант топ-класса, у которого есть явный потенциал в НХЛ. Один из самых больших вопросов заключается в том, где он будет играть в следующем сезоне: в МХЛ, ВХЛ или КХЛ», — сказано в статье.

Топ-16 проспектов драфта НХЛ — 2024 по версии The Hockey Writers:

1. МакКлин Селебрини, центрфорвард, Бостонский университет (NCAA).

2. Коул Эйзерман, левый форвард, сборная США U18 (NTDP).

3. Артём Левшунов, правый защитник, «Грин-Бэй Гэмблерс» (USHL).

4. Иван Демидов, правый форвард, «СКА-1946» (МХЛ).

5. Конста Хелениус, правый форвард, «Юкурит» (Liiga, Финляндия).

6. Беркли Каттон, центрфорвард, «Спокан Чифс» (WHL).

7. Арон Кивихарью, левый защитник, «ТПС» (Liiga, Финляндия).

8. Коул Хатсон, левый защитник, сборная США U18 (NTDP).

9. Генри Мьюз, правый защитник, «Оттава 67» (OHL).

10. Таннер Хоу, центральный/крайний форвард, «Реджайна Пэтс» (WHL).

11. Максим Массе, правый форвард, «Шикутими Сагенинс» (QMJHL).

12. Сэм Дикинсон, левый защитник, «Лондон Найтс» (OHL).

13. Микаэль Брандсегг-Нюгор, правый форвард, «Мура U20» (Швеция).

14. Чарли Элик, правый защитник, «Брэндон Уит Кингз» (WHL).

15. Уилл Скахан, левый защитник, сборная США U18 (NTDP).

16. Зейн Парех, правый защитник, «Сагино Спирит» (OHL).

Не вошёл в рейтинг, но был удостоен упоминания Игорь Чернышов из МХК «Динамо» (Москва).