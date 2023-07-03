Журналист Кэрон: Варламов по-прежнему будет служить наставником для Сорокина в «Айлендерс»

Журналист Джастин Кэрон в статье на сайте The Hockey Writers оценил продление контракта Семёна Варламова с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Когда к «Айлендерс» присоединился соотечественник Варламова Сорокин, Семён сыграл важную роль в развитии Ильи и был наставником для молодого игрока. Эти двое по-прежнему очень близки.

Варламов остаётся важной частью вратарского образа «Айлендерс». В то время как Сорокин добился больших успехов и стал настоящим голкипером номер один на Лонг-Айленде, его старший товарищ вполне способен показывать хорошие результаты, когда это необходимо.

Варламов по-прежнему служит наставником для Сорокина, занявшего второе место в борьбе за приз «Везина Трофи». Помимо того что Варламов является образцом для подражания и наставником Сорокина, он также обеспечивает «Айлендерс» солидный тандем вратарей в будущем», — сказано в статье.

Напомним, «Айлендерс» продлили контракт с 35-летним Семёном Варламовым на четыре года.