«Филадельфия» подписала контракт с защитником, проведшим в НХЛ более 1000 матчей

Канадский защитник Марк Стаал заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», сообщает CapFriendly.
36-летний хоккеист обороны заключил одностороннее соглашение сроком на один сезон. За это время защитник заработает $ 1,1 млн.
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Стаал, выступая за «Флориду Пантерз», принял участие в 82 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при общем показателе полезности «+10». В плей-офф канадец провёл 21 матч, не отметившись полезными действиями.
Стаал был задрафтован в 2005 году в первом раунде под общим 12-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Он выступал за «рейнджеров» с 2007 по 2020 год. Затем поиграл в «Детройт Ред Уингз» до 2022 года, последний сезон провёл во «Флориде». За долгую карьеру Марк сыграл 1101 матч в НХЛ в рамках регулярных чемпионатов и набрал 229 (52+177) очков.
- 3 июля 2023
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