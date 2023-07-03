«Филадельфия» подписала контракт с защитником, проведшим в НХЛ более 1000 матчей

Канадский защитник Марк Стаал заключил контракт с «Филадельфией Флайерз», сообщает CapFriendly.

36-летний хоккеист обороны заключил одностороннее соглашение сроком на один сезон. За это время защитник заработает $ 1,1 млн.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Стаал, выступая за «Флориду Пантерз», принял участие в 82 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при общем показателе полезности «+10». В плей-офф канадец провёл 21 матч, не отметившись полезными действиями.

Стаал был задрафтован в 2005 году в первом раунде под общим 12-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Он выступал за «рейнджеров» с 2007 по 2020 год. Затем поиграл в «Детройт Ред Уингз» до 2022 года, последний сезон провёл во «Флориде». За долгую карьеру Марк сыграл 1101 матч в НХЛ в рамках регулярных чемпионатов и набрал 229 (52+177) очков.