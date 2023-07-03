«Детройт» выставил на драфт отказов нападающего, выбранного под шестым номером в 2018 году

«Детройт Ред Уингз» выставил на драфт отказов 23-летнего чешского нападающего Филипа Задину, сообщает журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

В течение 48 часов любой клуб может забрать форварда.

Напомним, «Детройт» задрафтовал Задину в 2018 году в первом раунде под общим шестым номером. В августе 2022 года чешский нападающий заключил трёхлетнее соглашение с «красными крыльями» на общую сумму $ 5,475 млн и с кэпхитом $ 1,825 млн. За пять лет в Национальной хоккейной лиге Задина принял участие в 190 встречах, в которых забросил 28 шайб и отдал 40 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 68 очков при общем показателе полезности «-51» и 22 минутах штрафного времени.