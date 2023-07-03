Завгородний: Мичков определённо хочет играть в НХЛ. Это его мечта!

Нападающий «Сочи» Дмитрий Завгородний поделился мыслями о российском форварде СКА Матвее Мичкове. Кроме того, хоккеист южного клуба рассказал о том, что игрок санкт-петербургской команды думает об НХЛ.

«Он определённо хочет играть в НХЛ. Это его мечта! Все хоккеисты хотят играть в НХЛ и выиграть Кубок Стэнли. Могу сказать, что он очень рад, что его задрафтовали. Он часто спрашивает меня, как идут дела в Канаде и Соединённых Штатах. Он спрашивает меня, на что смотрят лидеры разных команд и как ему следует себя вести. Я просто говорю ему, заставляю его быть самим собой. Людям это очень быстро понравится», — приводит слова Завгороднего TVA Sports.

Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией» в первом раунде под общим седьмым номером.