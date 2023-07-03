«Тампа» предлагала 33-летнему Киллорну контракт на восемь лет

Опытный нападающий Алекс Киллорн мог остаться в «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает The Athletic.

Отмечается, что «молнии» предлагали форварду, которому сейчас 33 года, контракт на максимально возможный срок — восемь лет. При этом заработную плату «Тампа» хотела сократить практически вдвое: с $ 4,45 млн по старому соглашению до $ 2,5 млн по новому. Таким образом, Киллорн мог суммарно заработать $ 20 млн.

Тем не менее нападающего не устроило предложение, и он решил продолжить карьеру в «Анахайм Дакс». 1 июля Киллорн подписал с «утками» четырёхлетнее соглашение, по условиям которого он будет получать ежегодно $ 6,25 млн. Суммарно хоккеист заработает $ 25 млн.

Напомним, Киллорн выступал в НХЛ только за «Тампу». За 10 лет в составе «Лайтнинг» форвард завоевал два Кубка Стэнли (2020, 2021).