«Богатые стали ещё богаче». Журналист ESPN прокомментировал новый контракт Орлова

Журналист ESPN Грег Вышински оценил подписание российского нападающего Дмитрия Орлова «Каролиной Харрикейнз».

«Когда кто-то думает о «Каролине», он не обязательно представляет команду, которой нужно было подписать лучшего защитника на рынке неограниченного свободных агентов. Их защитная линия уже забита под завязку — с Брентом Бёрнсом, Джейккобом Славином, Бреттом Песке, Брэди Шеем и, возможно, с игроком «Филадельфии Флайерз» Тони Деанджело, чей переход не будет разрешён до 7 июля.

Тем не менее Орлов уже здесь. Это защитник, который ближе других подходит для первой пары из всех, кого можно было найти на рынке неограниченно свободных агентов. Он играет слева, как и Славин с Шеем. Можно предположить, что игровое время именно Шея сократится, когда прибудет Орлов — если, конечно, в дальнейшем не будет иных сделок с защитниками.

Имеет ли это смысл? В структуре заработной платы «Харрикейнз» это действительно так. У них есть достаточно места, чтобы пристроить $ 7,75 млн даже без дополнительных обменов. Срок в два года, который, как представляется, нужен, чтобы вписаться в потолок заработной платы, идеален. Руководство «Каролины» создало ситуацию, при которой контракты Шея, Песке и Джейлена Чатфилда подойдут к концу после следующего сезона. У Орлова, Славина и Бёрнса осталось два года до окончания их соглашений. Это замечательная степень гибкости.

Что касается игры, то Орлов делает отличную команду с глубоким составом ещё лучше. Это хоккеист, который может создавать моменты в атаке, хорошо катается и привносит в неё силовую игру. Он легко впишется в стиль Рода Бриндамора. Орлов также даёт некоторую страховку на случай, если «Харрикейнз» придётся заключить ещё одну сделку с защитниками — обменять Песке, который далёк от продления контракта с «Каролиной». Орлов может сам залатать дыру.

Богатые стали ещё богаче. То же самое сделал и Орлов: 31-летний хоккеист увидел, как его кэпхит вырос с $ 5,1 млн до $ 7,75 млн и он стал 21-м самым высокооплачиваемым защитником в НХЛ. Что делает эту сделку слишком дорогой, хоть и с идеальным сроком.

Оценка: 5-», — приводит слова Вышински ESPN.