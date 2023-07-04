Егор Римашевский: рад, что меня выбрал «Сан-Хосе»

Нападающий системы московского «Динамо» Егор Римашевский высказался по поводу итогов драфта НХЛ, где он был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под 203-м номером.

«Эмоции от драфта положительные. Рад, что меня выбрал «Сан-Хосе». Этот клуб был для меня в приоритете. «Аризона» ещё связывалась со мной. Во время драфта «акулы» поздравили меня, а я написал, что рад стать частью их команды.

Из россиян из системы «Сан-Хосе» как-то давно пересекался с Даниилом Гущиным – он играл за команду «Динамо» 2002 года рождения. С Евгением Набоковым я не связывался. Мне приятно было попасть в эту систему.

Я смотрел за «Сан-Хосе» в плей-офф. Это хорошая команда, она показывает хороший хоккей. У меня есть ещё два года в «Динамо». Надо закрепиться в КХЛ, состояться здесь как игрок, и потом уже туда ехать. Думаю, мне подскажут, когда надо будет ехать. Если через два года, когда контракт закончится, я пойму, что пока не готов, то останусь здесь. Если же там придётся пробиваться через АХЛ, то я к этому готов», — приводит слова Римашевского «РБ Спорт».