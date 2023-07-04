Агент Симашева: у Димы катание, как у Зайдера, а понимание игры, как у Хейсканена

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы проспекта «Аризоны Койотс» Дмитрия Симашева, высказался по поводу сильных качеств хоккеиста.
«У Димы есть уникальное сочетание качеств: катание, как у Морица Зайдера из «Детройта», и понимание игры, как у Миро Хейсканена из «Далласа». Год назад я сказал Диме, что у него будет возможность стать лучшим защитником по своему году рождения и получить высокий номер драфта.
Но чтобы попасть на драфт по-настоящему топовым игроком, ему нужно было выучить английский язык. Мы дали ему репетитора, а Дима дал слово, что когда он приедет в Северную Америку, то будет общаться с командами без переводчика. В итоге он приехал с великолепным знанием английского языка и приятно удивил представителей команд», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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