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«Полная ложь». Агент Дебринкэта ответил на слухи о том, что они мешают обмену из «Оттавы»

Агент Джефф Джексон, представляющий интересы нападающего «Оттавы Сенаторз» Алекса Дебринкэта, прокомментировал ситуацию со своим клиентом. Ранее появилась информация, согласно которой контракт форварда требует приостановки обмена хоккеиста из клуба.

«Эта информация полностью ложная и необоснованная.

Насколько мне сообщили, не было никакого соглашения о реальном обмене с участием Алекса. Но я потребую этого, прежде чем вступать в настоящие переговоры. Мы терпеливо ждём, когда это произойдёт.

Мы с Алексом пытаемся помешать сделке? Агенты и игроки не совершают обменов… это работа генерального менеджера», — приводит слова Джексона The Athletic.

В минувшем сезоне Дебринкэт набрал 66 (27+39) очков в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги при полезности «-31».

Напомним, ранее стало известно, что квалификационное предложение Алекса Дебринкэта составляет $ 9 млн.