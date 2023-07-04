Мильштейн — о контракте Барбашёва на $ 25 млн: его приоритетом было остаться в «Вегасе»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва, рассказал о желании игрока остаться в команде.

«Вегас» считается одной из топовых организаций в лиге. Ваня влился в команду с первой игры, ему и его семье очень комфортно быть частью этой организации. Когда «Вегас» завоевал Кубок Стэнли, в приоритете было остаться в клубе.

Мы понимали, что за год потолок зарплат в НХЛ поднялся всего на $ 1 млн, нужна была тщательная подготовка для выхода на рынок свободных агентов. Новый контракт – обоюдное желание команды и хоккеиста. Кстати, сразу после обмена из «Сент-Луиса» у нас было контрактное предложение, но оно нас не устроило, поэтому обсуждали новое соглашение уже после окончания сезона», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.