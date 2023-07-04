Павел Гоголев перешёл в «Сибирь»
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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетний контракт с 23-летним крайним нападающим Павлом Гоголевым, сообщает официальный сайт команды.
Уроженец Москвы в прошедшем сезоне провёл в АХЛ за фарм-клуб «Чикаго» «Рокфорд Айсхогс» два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Также в активе Павла одна игра за клуб «Торонто Марлис». В 62 встречах Гоголев сыграл за команду хоккейной лиги Восточного побережья «Ньюфаундленд Гроулерс». В этих играх 23-летний форвард набрал 82 очка (41+41).
Гоголев является чемпионом хоккейной лиги Онтарио с клубом «Гуэлф Шторм» в 2019 году.
Павел — сын Дмитрия Гоголева, который играл в России за «Крылья Советов», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», ЦСКА и «Витязь».
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