Рябыкин рассказал, каким видит развитие молодёжи в «Авангарде»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о том, каким видит развитие молодёжи в омском клубе.

«Думаю, новый генменеджер Антон Курьянов и клуб в целом будут делать всё возможное, чтобы давать шансы своим воспитанникам, развивать их. Понятно, что это дело — очень рискованное, молодёжь в любой момент может сорваться за океан. Но в нынешней ситуации другого пути у клуба в общем-то нет.

Что посоветую российским героям драфта в Нэшвилле? Номер на драфте — это всего лишь аванс. Надо его воспринять адекватно — и начать работать ещё больше. Жизнь в профессиональном хоккее — очень короткая, нельзя терять ни дня», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Рябыкин поделился мнением о российском форварде Матвее Мичкове, выбранном «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером драфта НХЛ.