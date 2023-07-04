Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин рассказал, каким видит развитие молодёжи в «Авангарде»

Рябыкин рассказал, каким видит развитие молодёжи в «Авангарде»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о том, каким видит развитие молодёжи в омском клубе.

«Думаю, новый генменеджер Антон Курьянов и клуб в целом будут делать всё возможное, чтобы давать шансы своим воспитанникам, развивать их. Понятно, что это дело — очень рискованное, молодёжь в любой момент может сорваться за океан. Но в нынешней ситуации другого пути у клуба в общем-то нет.

Что посоветую российским героям драфта в Нэшвилле? Номер на драфте — это всего лишь аванс. Надо его воспринять адекватно — и начать работать ещё больше. Жизнь в профессиональном хоккее — очень короткая, нельзя терять ни дня», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее Рябыкин поделился мнением о российском форварде Матвее Мичкове, выбранном «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером драфта НХЛ.

Материалы по теме
Рябыкин: по чистому мастерству и таланту Мичков должен был быть в тройке на драфте-2023
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023