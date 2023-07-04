Рябыкин рассказал, каким видит развитие молодёжи в «Авангарде»

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о том, каким видит развитие молодёжи в омском клубе.
«Думаю, новый генменеджер Антон Курьянов и клуб в целом будут делать всё возможное, чтобы давать шансы своим воспитанникам, развивать их. Понятно, что это дело — очень рискованное, молодёжь в любой момент может сорваться за океан. Но в нынешней ситуации другого пути у клуба в общем-то нет.
Что посоветую российским героям драфта в Нэшвилле? Номер на драфте — это всего лишь аванс. Надо его воспринять адекватно — и начать работать ещё больше. Жизнь в профессиональном хоккее — очень короткая, нельзя терять ни дня», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.
Ранее Рябыкин поделился мнением о российском форварде Матвее Мичкове, выбранном «Филадельфией Флайерз» под седьмым номером драфта НХЛ.
- 4 июля 2023
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