Вайсфельд: я двумя руками за драфт в КХЛ, это механизм выравнивания возможностей команд

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что в КХЛ необходимо вернуть процедуру драфта. Драфт юниоров КХЛ (позднее – Ярмарка юниоров КХЛ) проводился с 2009 по 2016 год. В апреле 2017 лига отменила это мероприятие и исключила его из регламента.

«Я двумя руками за драфт в КХЛ, с хорошей завистью смотрел на эту процедуру в НХЛ. Но вопрос в другом. Когда у нас начинают обсуждать драфт или количество легионеров, никто не говорит, для чего это нужно. Если мы хотим борьбу в лиге и конкурентоспособные команды, то драфт нужен. Если такой задачи не стоит, то он и не нужен. Главный вопрос – что хотят получить от этого драфта. Там можно взять перспективного юниора. Не нужны молодые игроки – выбирай иностранца, который теоретически может приехать в КХЛ. Или у клуба может быть игрок, который ему не нужен, но его сложно продать. Однако за него можно получить выбор на драфте. В связи с международной ситуацией надо думать только о том, как сделать КХЛ конкурентоспособной. И поэтому, конечно, драфт нужен. Это один из механизмов выравнивания возможностей команд. Такой же, как потолок зарплат. Почему потолок зарплат есть, а драфта нет?

Нужно сделать механизм, который бы всё уравновешивал. Если ты подготовил игрока, а у тебя его забрали, то должен получить достойную компенсацию. И клуб, который берёт хоккеиста, который может стать перспективным игроком, должен быть готов заплатить серьёзные деньги. А когда клубы начинают приводить дурацкие аргументы: у нас школа, воспитанники… Просто возьмите состав команды и посмотрите, сколько там своих игроков и какой выплеск даёт каждый год школы. Если один воспитанник попадает в первую команду, это уже хорошо. Учитывая наши реалии, когда ведущие клубы, как граблями, по всей стране прошлись и взяли игроков уже в юном возрасте. Поэтому все лучшие хоккеисты сконцентрированы в пяти-шести клубах. Естественно, все эти игроки не могут попасть в состав, а в других командах они бы играли. Вот Матвей Мичков чей воспитанник – Перми, Ярославля или СКА?», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Ранее Вайсфельд оценил выбор защитника ярославского «Локомотива» Дмитрия Симашева «Аризоной Койотс» под шестым номером на драфте НХЛ.