Стрикленд: у Тарасенко список из шести предложений от команд НХЛ

Журналист Энди Стрикленд в своём «твиттере» рассказал, что российский нападающий Владимир Тарасенко получил шесть предложений от клубов НХЛ.

«У Владимира Тарасенко есть несколько предложений — точнее, шесть. Какой-то контракт однолетний, какой-то — многолетний. Кажется, скоро всё решится», — написал Стрикленд.

Напомним, Тарасенко по ходу регулярного чемпионата сезона-2022/2023 был обменян из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи играх.

Всего за карьеру в НХЛ Тарасенко провёл 675 матчей, в которых забил 270 голов и сделал 304 результативные передачи.