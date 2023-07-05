Пыленков: если «Торпедо» сыграет неплохо, может быть, некоторые клубы и переманят их фишку

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков оценил тот факт, что нижегородское «Торпедо» выйдет из отпуска 1 августа.

«В «Динамо» знаю многих игроков, поэтому мне бы не хотелось кого-то отдельно выделять. Со многими в команде поддерживаю общение. Первый разговор с Кудашовым? После обмена мы созвонились с ним по телефону. Алексей Николаевич поприветствовал меня в команде, рассказал о плане на сбор, объяснил мою роль в команде и пожелал удачи.

В «Динамо» максимально ранний сбор игроков, а «Торпедо» соберётся только через месяц? По-моему, 1 августа «Торпедо» выходит из отпуска. Посмотрим, как они сыграют в новом сезоне. Если они проявят себя неплохо, то, может быть, некоторые клубы посмотрят и переманят данную фишку», — сказал Пыленков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Пыленковым читайте на «Чемпионате»: