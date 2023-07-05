«Оттава» согласовала новый контракт с Хэмоником

«Оттава Сенаторз» договорилась с неограниченно свободным агентом защитником Трэвисом Хэмоником о подписании двухлетнего контракта на $ 2,2 млн, сообщает Reuters. Соглашение рассчитано на два года до сезона-2024/2025.
«Трэвис — ключевой компонент нашей группы. Он регулярно подаёт хороший пример нашим молодым игрокам своей трудовой этикой и ответственностью, своим бесстрашием и уровнем решимости, который он, кажется, превосходит каждый раз, когда выходит на лед. Он лидер с сильным характером, и мы очень рады его возвращению», — сказал генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.
32-летний Хамоник набрал 21 (6+15) очко в 75 играх прошлого сезона за «Оттаву». Он заработал 229 (50+179) баллов за результативность в 793 матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс», «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс» и нынешнем клубе. Был выбран «Айлендерс» во втором раунде драфта НХЛ 2008 года.
- 5 июля 2023
-
01:10
- 4 июля 2023
-
23:22
-
23:00
-
22:20
-
22:11
-
21:44
-
21:29
-
21:05
-
20:37
-
20:12
-
20:04
-
19:40
-
19:24
-
19:19
-
19:11
-
18:44
-
18:37
-
18:22
-
18:13
-
18:00
-
17:39
-
17:28
-
17:18
-
17:10
-
17:00
-
16:47
-
16:30
-
16:18
-
16:06
-
15:35
-
15:16
-
15:04
-
14:39
-
14:15
-
13:57