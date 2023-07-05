«Оттава» согласовала новый контракт с Хэмоником

«Оттава Сенаторз» договорилась с неограниченно свободным агентом защитником Трэвисом Хэмоником о подписании двухлетнего контракта на $ 2,2 млн, сообщает Reuters. Соглашение рассчитано на два года до сезона-2024/2025.

«Трэвис — ключевой компонент нашей группы. Он регулярно подаёт хороший пример нашим молодым игрокам своей трудовой этикой и ответственностью, своим бесстрашием и уровнем решимости, который он, кажется, превосходит каждый раз, когда выходит на лед. Он лидер с сильным характером, и мы очень рады его возвращению», — сказал генеральный менеджер «Сенаторз» Пьер Дорион.

32-летний Хамоник набрал 21 (6+15) очко в 75 играх прошлого сезона за «Оттаву». Он заработал 229 (50+179) баллов за результативность в 793 матчах регулярного чемпионата НХЛ за карьеру в «Нью-Йорк Айлендерс», «Калгари Флэймз», «Ванкувер Кэнакс» и нынешнем клубе. Был выбран «Айлендерс» во втором раунде драфта НХЛ 2008 года.