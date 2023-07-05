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Тренер защитников Владимир Чебатуркин покинул штаб ЦСКА

Тренер защитников Владимир Чебатуркин покинул штаб ЦСКА
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Тренер Владимир Чебатуркин покинул тренерский штаб ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.

В 2014 году Чебатуркин вошёл в тренерский штаб ЦСКА. С сезона-2018/2019 Владимир Александрович возглавлял «Звезду» — вторую команду клубной системы ЦСКА, выступающую во Всероссийской хоккейной лиге. По ходу сезона-2021/2022 Чебатуркин вернулся в тренерский штаб ЦСКА и отвечал за работу с защитниками.

Чебатуркин начал тренерскую карьеру 6 декабря 2009 года в МХК «Мытищинские Атланты», с 6 ноября 2011 года — главный тренер команды. С 25 января 2012 года — тренер ХК «Атлант». В сезоне-2013/2014 — тренер в «Авангарде». В сезонах-2015/2016, 2017/2018 — тренер ЦСКА. В сезонах-2018/2019, 2020/2021 главный тренер ХК «Звезда». С 20 октября 2021-го — тренер в ЦСКА.

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