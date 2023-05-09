СКА подписывает шведского вратаря. Обмен Самонова оказался ошибкой?

Ещё недавно, в сезоне-2021/2022, в составе СКА выступал шведский вратарь Ларс Юханссон, ранее выигрывавший Кубок Гагарина в составе другого армейского клуба – ЦСКА. Выступал неплохо, но чем-то сверхъестественным не запомнился, да и хронические травмы дали о себе знать. Сейчас Юханссон заканчивает карьеру в шведской «Фрёлунде».

По информации «Чемпионата», в следующем сезоне в составе СКА снова появится вратарь из Швеции. На сей раз им станет Юхан Маттссон (контракт на сезон), который в завершившемся чемпионате защищал цвета «Автомобилиста». В серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» Маттссон получил травму, и именно это стало ключевым фактором всего противостояния. Заменивший его Игорь Бобков со свалившейся на него ответственностью не справился, в то время как скандинав до повреждения поймал настоящий кураж. В результате «Магнитка» дожала екатеринбуржцев (4-3 в серии), а соглашение с Маттссоном решили не продлевать.

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Однако, как видим, без работы 31-летний швед не остался. Вполне логично, что Юхан снова трудоустроился в КХЛ. Ещё и поближе к дому, в Санкт-Петербурге. На родине такой зарплаты не получить, да и выступать в Континентальной лиге для спортсмена в плане развития и профессионального интереса куда интереснее. Так что в целом сделка для обеих сторон достойная. Главное, чтобы болячки Маттссона остались позади.

Интересно, что после нынешнего сезона тренерский штаб СКА покинули тренеры вратарей Стефан Перссон и Антон Зеленов. Про Зеленова лично я ничего сказать не могу – данный специалист и его возможности мне попросту неизвестны. А вот Перссон прекрасно запомнился откровенно слабой работой в «Спартаке».Что он всё это время делал в СКА – большой вопрос.

В свою очередь, на место Перссона и Зеленова пришёл Юрий Ключников, успешно работавший в прошлом сезоне в «Адмирале». Хорошая сделка для Питера, а вот Владивосток остался без человека, при котором отличный сезон провёл Никита Серебряков. Ходили слухи, что СКА активно пытается переманить Никиту в свои ряды, но подтверждения данные разговоры пока не нашли. Да и «моряки» не просто так поднимали зарплату и переподписывали контракт с одной из своих главных звёзд.

Никита Серебряков и Юрий Ключников Фото: ФХР

«Как я уже говорил, мы ни на секунду не прекращаем работу над усилением нашей команды. Рад объявить, что к нам присоединился тренер вратарей Юрий Ключников, ранее успешно работавший в «Крыльях Советов», «Красной Армии» и «Адмирале», а сейчас трудящийся в штабе сборной «Россия 25». В СКА Юрий Викторович возглавит всю вертикаль тренеров вратарей. Мы уверены, что он сможет сделать работу в этом компоненте ещё более системной и результативной», – прокомментировал приход Ключникова главный тренер и генеральный директор СКА Роман Ротенберг.

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Пока что становится ясно, что Ключникову предстоит работать с Николаевым, Маттссоном и молодым Ивановым, а вот Владислава Подъяпольского, по всей видимости, в СКА не будет. И как тут не вспомнить про громкий обмен Александра Самонова в «Северсталь» как раз на Подъяпольского? Сейчас складывается ощущение, что эта сделка в своём конечном остатке стала ошибочной для армейцев. На Самонова уже претендуют многие команды лиги, предлагая череповчанам солидную компенсацию, в то время как Влада, скорее всего, отправят продолжать карьеру в вернувшуюся в КХЛ «Ладу».

Владислав Подъяпольский Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Держать ухо востро нужно и Николаеву. Насколько мне известно, Дмитрий приехал в расположение сборной «Россия 25» с животом и лишним весом, в результате чего стабильно не попадал даже в заявку на матчи. Первый раз тренерский штаб включил его в заявку на игру лишь сегодня, во встрече россиян с Беларусью в Красноярске. Правда, в воротах всё равно играл Серебряков, а Николаев сидел на лавке.

В общем, ситуация вырисовывается занимательная, внимательно за ней последим. Но в нынешнем плей-офф армейцам явно не хватало именно сильного и опытного вратаря, способного тащить на себе команду. Возможно, теперь в этом плане что-то поменяется. Не просто так в составе двукратных обладателей Кубка Гагарина столь серьёзно взялись за всю вратарскую вертикаль.