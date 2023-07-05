«Ак Барс» обменял защитника Василия Токранова в «Северсталь» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне КХЛ 33-летний защитник провёл за «Ак Барс» 35 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 11 очков — забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач с показателем полезности «+16». В плей-офф на счету Токранова одна результативная передача в семи матчах.

Всего в КХЛ Токранов провёл 474 матча, в которых набрал 148 очков — забросил 40 шайб и отдал 108 результативных передач. Показатель полезности опытного игрока обороны составил «+45».