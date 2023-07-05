Шуми Бабаев: не вижу смысла работать с хоккеистами из Казахстана
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, почему не работает с хоккеистами из Казахстана.
«В моей обойме действительно не осталось хоккеистов из Казахстана. Сейчас я не вижу смысла работать с игроками из вашей страны. Казахстанцы растут в мастерстве до определённого уровня, а затем стопорятся. Одна из причин — ребята приходят в первую команду страны уже изнемождёнными как в физическом, так и психологическом плане. Хоть бери в команду психолога, чтобы он работал с юными талантами из Казахстана», — сказал Бабаев в интервью журналисту Ивану Резванцеву.
Ранее Бабаев рассказал об отношениях с главным тренером «Барыса» Андреем Скабелкой и объяснил причину ухода специалиста из сборной Казахстана в преддверии чемпионата мира — 2023.
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